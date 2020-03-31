Коронавирус у детей: врач рассказала о тревожных симптомах

Типичные симптомы коронавирус у детей такие же, как у взрослых.

Так же как и взрослые, дети могут заболеть коронавирусом COVID-19. Однако у детей, как правило, - более легкие симптомы коронавируса, а смертность среди младшего поколения чрезвычайно редкая.

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Об этом сообщает The Irish Time со ссылкой на доклад ученых из Швеции, Великобритании и США. Отмечается, что показатель заболевания коронавирусом COVID-19 у детей достигает максимум 5% от всех зафиксированных случаев, и дети часто имеют «легкие симптомы, а смерти случаются чрезвычайно редко».

По словам педиатра, специалиста по инфекционным заболеваниям детской больницы в Дублине Карины Батлер, 96% больных COVID-19 детей будут иметь легкую форму заболевания.

Она отмечает, что типичные симптомы коронавируса у детейтакие же, как у взрослых: лихорадка, кашель, насморк. Реже у детей проявляются некоторые желудочно-кишечные заболевания, такие как диарея и рвота.

Батлер уверяет, что в целом дети с коронавирусом «справляются очень хорошо» и советует лечить симптомы у детей подобно тому, как это делается в случае других вирусных заболеваний – с препаратами на основе парацетомола как первоочередным средством лечения.

При этом специалист отмечает определенные «тревожные симптомы», которые могут проявиться во время заболевания, и которые требуют немедленного обращения к врачу. Среди таких симптомов может быть затруднение дыхания у ребенка, вялость, отказ ребенка от воды.

В связи с этим медик советует при любых признаках респираторных заболеваний, особенно в случаях снижения аппетита, всегда придерживаться достаточного уровня потребления жидкости, что, в общем, является традиционной рекомендацией.

Как сообщал УНИАН, согласно статистике Минздрава, больше всего коронавирусной инфекцией в Украине болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – почти 38% от всех больных, от 18 до 29 лет – 17%, от 50 до 65 лет – 30%, возрастная группа 65 "плюс" – 6%.