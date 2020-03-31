В Черновицкой области от коронавируса умерли еще два человека

Оба пациента находились в тяжелом состоянии.

В Черновицкой области сегодня умерли двое инфицированных коронавирусом пациентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

В частности, женщина, 1955 г.р. попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. До этого три дня лечилась дома.

Как отметили в пресс-службе, 30 марта после обеда ей начали неинвазивную вентиляцию легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. Сегодня ее состояние резко ухудшилось, женщина умерла.

Второй умерший пациент – 1962 г.р. Его 24 марта госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу. С 27 марта он находился в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него подтвердили COVID-19. В ночь на 30 марта его состояние резко ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 31 марта в Черновицкой области зафиксировано 90 случаев коронавирусной инфекции. Из них уже четверо пациентов скончались, еще семь человек выздоровели и выписаны из больниц.