На Сумщине подтвердили вторую смерть от коронавируса

Предварительно, 59-летняя женщина заразилась в инфекционном отделении Конотопской больницы, где она лежала в одной палате с гадалкой, которая умерла 25 марта.

В Конотопе Сумской области зафиксировали вторую смерть от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил Конотопский городской голова Артем Семенихин.

«В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших этим недугом...», - написал чиновник.

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Эту информацию также подтвердил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский. По его информации, предварительно, умершая 59-летняя женщина заразилась в инфекционном отделении Конотопской центральной районной больницы, где она лежала в одной палате с 78-летней гадалкой из села Казацкое Конотопского района, которая умерла 25 марта.

Между тем Семенихин в прямом эфире в Facebook пригласил депутатов Конотопского городского совета прийти 1 апреля на внеочередную сессию на стадион «Локомотив».

«Я иду на встречу к вам и хочу, чтобы вы имели все условия для того, чтобы собраться и проголосовать. Я приглашаю всех вас завтра, в 10 часов утра на стадион «Локомотив». И там прямо на трибунах мы будем голосовать за спасение жителей города Конотоп ... Будем дезинфицировать город, будем принимать меры. Мы не должны повторить печальный опыт района», - отметил мэр.

Сегодня же во время онлайн-брифинга в Сумской облгосадминистрации начальник областного управления здравоохранения Дмитрий Кравцов сообщил, что, согласно оперативной информации, по состоянию на 31 марта, по официальной информации Минздрава и Сумской ОГА, в регионе подтверждены 10 случаевзаболевания коронавирусом. Из них 6 человек - в Конотопском районе, в том числе один летальный случай, 3 человека - в г. Сумы, 1 человек - в г. Ахтырка. Всего, начиная с 10 марта, в области было зарегистрировано 67 человек с подозрением на COVID-19, у 40 человек диагноз был исключен. Круг контактных лиц тех, кто заболел, сейчас составляет 154 человека.

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