В Черновицкой области 7 больных COVID-19 находятся в реанимации

Также в больницах еще двое пациентов с подозрением на коронавирус.

В реанимационных отделениях медицинских учреждений Черновицкой области находится 7 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА в Facebook.

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"В реанимационных отделениях медицинских учреждений Буковины находится 7 пациентов на неинвазивной вентиляции легких. Одному больному оказывают помощь в Сокирянской ЦРБ, одному – в Кицманской ЦРБ, трем – в областной клинической больнице. У всех этих больных подтверждено инфицирование COVID-19", - говорится в сообщении.

В то же время, как добавили в ОГА, двое пациентов на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице №11, у одного из них диагностирован коронавирус, у другого – подозрение на COVID-19.

"Кроме того, в тяжелом состоянии, еще 2 пациентов. Один из них в Хотинской ЦРБ (с подтвержденным COVID-19) и один в Сторожинецкой ЦРБ (с подозрением). Они на кислородной дотации. Подавляющее большинство этих пациентов старшего возраста. Как правило, болезнь протекает тяжело у людей, имеющих сопутствующие патологии, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или избыточный вес", - сообщили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.