Ермак назвал два основных направления "антикоронавирусной" работы президента и его офиса

Речь идет об обеспечении готовности инфраструктуры и про обсервацию украинцев, которые вернулись из-за границы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о двух основных направлениях работы президента и его офиса по противодействию распространению коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

Говоря о ситуации в Украине с коронавирусом, Ермак отметил, что президент ежедневно лично проводит совещания в режиме видеоконференции штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Каждый день мы имеем оперативную информацию. Проходят эти брифинги в двух форматах: первый формат - с руководителями правительства, парламента, соответствующих министерств и другой формат - с участием руководителей областных государственных администраций и мэров городов. То есть, президент и Офис президента каждый день имеют самую оперативную, самую последнюю информацию и реагируют на любые изменения, возникающие вопросы", - отметил Ермак.

Он добавил, что работа концентрируется на двух основных направлениях.

"Это обеспечение готовности нашей инфраструктуры, наших от больших до маленьких городков по этой ситуации, если кто-то из наших граждан начинает болеть. Чтобы максимально оперативно можно было проверить, установить диагноз. И если есть подтверждение диагноза именно коронавируса, - оказать всю необходимую медицинскую помощь", - пояснил руководитель ОП.

Говоря о втором направление работы, Ермак напомнил, что в последние недели тысячи граждан вернулись в Украину из других государств.

«Вернулись и из городов, где сегодня есть очаги вспышки коронавируса. Поэтому, безусловно, для власти очень важным является вопрос об обсервации этих людей и предоставлении всего необходимого для того, чтобы проконтролировать состояние их здоровья. И если, не дай Бог, кто-то из них имеет признаки коронавируса, - пройти тестирование и тоже обеспечить соответствующее лечение», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10.00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.