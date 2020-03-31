"Очень дорогие медпрепараты": ученый рассказал о сложностях в лечении больных коронавирусом

Профессор-инфекционист рассказал, что ухудшает состояние больного и приводит к летальным исходам.

Профессор, доктор медицинских наук,заведующий кафедрой инфекционных болезней Национальной академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Александр Дуда рассказал, как лечат коронавирусную инфекцию.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью УНИАН.

"Сейчас врачами применяются некоторые препараты, которые используются при лечении ВИЧ-инфекции, малярии и ревматоидного артрита. Это очень дорогие медпрепараты. Угроза жизни возникает из-за того, что имеет место пневмония, и это приводит к недостатку кислорода в организме. Нужно использовать искусственную вентиляция легких для того, чтобы больной оставался живым", - заявил инфекционист.

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Профессор также рассказал, что ухудшает состояние больного и приводит к летальным исходам.

"Во-первых, острый респираторный дистресс-синдром. Это так называемый некардиогенный отек легких (кровь просачивается, в том числе, в легкие). Во-вторых, на фоне сниженного иммунитета к вирусу присоединяются бактерии. Тогда могут возникнуть септические состояния. А при сепсисе формируется несколько воспалительных очагов. Они могут быть в почках, головном мозге, сердце и т.д. Часто причиной смерти может быть септический шок", - пояснил он.