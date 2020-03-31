Коронавирус не остановится: врач дала прогноз распространения инфекции

По мнению специалиста, задачей каждого человека является встретиться с вирусом и легко им переболеть.

Врач-эпидемиолог Львовской областной больницы Наталья Иванченко уверена, что с коронавирусом рано или поздно придется столкнуться каждому.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала НТА.

Читайте такжеСтало известно, люди какого возраста чаще всего болеют коронавирусом в Украине (инфографика)По ее словам, вирус передается через поверхности, а потому инфекция очень заразна.

«Эта вся история будет тянуться до тех пор, пока хотя бы 95-99% населения с вирусом не встретится. Он не остановится», – заявила она.

Наталья Иванченко считает, что задачей каждого является встретиться с вирусом и легко им переболеть. А для того, чтобы медицинская система Украины была к этому готова, – необходимо выиграть время.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.