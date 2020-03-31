Польша забрала украинцев из пяти отдаленных стран мира
15:57, 31 марта 2020Страна
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Украинцев вернули из Бразилии, Алжира, Перу, Мексики и Кубы.
Иллюстрация / REUTERS
Польша помогла вернуться домой украинцам, которые "застряли" из-за коронавируса в 5 удаленных государствах.
Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в своем Twitter.
Посол поблагодарил польские органы власти за возвращение 64 граждан Украины из Бразилии, Алжира, Перу, Мексики и Кубы.
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Как сообщал ранее УНИАН, Правительство Польши совместно с авиакомпанией LOT проводит операцию "Полет домой" с целью возвращения поляков на родину в связи с эпидемией коронавирус. Забирают также и украинцев с отдаленных точек планеты.
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