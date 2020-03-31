Стало известно, люди какого возраста чаще всего болеют коронавирусом в Украине (инфографика)

Если есть основания полагать, что вы могли заболеть COVID-19, обязательно сообщите об этом оператору скорой помощи или семейному врачу.

63,5% всех выявленных случаев COVID-19 в Украине относятся к возрастной категории от 30-ти до 60-ти лет.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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Отмечается, что наличие хронических заболеваний увеличивает риск тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией. Поэтому следите за своими симптомами.

"При появлении сложных симптомов ОРВИ (затрудненное дыхание, повышенная температура, кашель) обращайтесь по неотложную медицинскую помощь. Перед приездом бригады скорой или перед тем, как войти в медицинское учреждение, наденьте медицинскую маску", - советуют в ЦОС.

Если есть основания полагать, что вы можете болеть COVID-19, обязательно сообщите об этом оператору скорой помощи или семейному врачу.

"Подозрение на COVID-19, необходимость в проведении диагностики на это заболевание и госпитализации, а также в необходимом лечении определяет исключительно врач!", - подытожили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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