Новую партию высокоточных тестов на коронавирус распределяют между регионами – ОП

Дополнительно в Украину прибудет еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

Одну тысячу коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяют между регионами.

Как сообщили в Офисе президента, об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, которые привлечены к борьбе с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте такжеКиевлянка рассказала об инфицировании COVID-19 и симптомах коронавируса (видео)

Отмечается, что доставленный груз уже распределяется по аптекам, кроме того, в больницы постоянно направляются респираторы, перчатки, расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких. "Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам", - отметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Дополнительно в Украину прибудет еще 100 тыс. ПЦР-тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

Кроме того, украинское предприятие производит 8 тыс. спецкостюмов, 4 тыс. защитных халатов и 18 тыс. перчаток многоразового использования, и сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы представителям скорой помощи и инфекционных отделений. "Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой – врачей скорой помощи и инфекционистов, – то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19", – отметил Тимошенко.

Он также подчеркнул, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украину ожидается сегодня.

Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовым дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Украину из Южной Кореи завезли еще 100 тысяч тестов для ПЦР-диагностики коронавирус.

В Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.