Киевлянка рассказала об инфицировании COVID-19 и симптомах коронавируса (видео)

У мужа девушки тоже взяли тест на коронавирус.

Инфицированная коронавирусом киевлянка Александра рассказала о симптомах COVID-19 и о том, как он протекает.

С заболевшей коронавирусом жительницей столицы связались журналисты программы "Гроші". Она несколько дней назад попала в больницу с коронавирусной инфекцией.

"У меня был озноб без температуры, то есть без субфибрильной температуры, - 37,1-37,2. И у меня была боль в груди и затрудненное дыхание", - рассказала больная COVID-19.

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Также девушка заметила, что обычные упражнения давались ей сложнее. Сначала она списывала все на психосоматику.

По словам Александры, когда она обратилась через два дня в больницу, ей сделали рентген. У нее не было сначала хрипов, а на следующий день они развились. Стало понятно, что начала развиваться пневмония. Тогда она получила направление на тест на COVID-19. Проверяют и ее мужа.

Девушке сказали пока ждать, когда ее температура будет держаться на нормальном уровне три дня. Только тогда сделают повторный тест. Только потом принимается решение: пациента отправляют домой на самоизоляцию.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.