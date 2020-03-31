По информации врача-инфекциониста Ларисы Мороз, протокол официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения.

В Виннице медики разработали собственный протокол лечения больных коронавирусом.

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Об этом сообщает департамент здравоохранения Винницкой ОГА со ссылкой на врача-инфекциониста Ларису Мороз.

Она отметила, что сейчас в мире нет единого протокола лечения больных коронавирусом, поэтому каждая страна имеет свой протокол.

«Не дождавшись центрального протокола, в Виннице разработали свой - основанный на китайском, итальянском, испанском, американском и корейском опыте. Протокол разработала кафедра инфекционных болезней Винницкого национального медуниверситета, он официально утвержден на уровне Министерства здравоохранения», - рассказала медик и добавила, что это медикаментозное лечение еще до этапа применения аппаратов искусственной вентиляции легких.

По ее словам, для лечения используют группу противомалярийных препаратов, а также препараты, применяемые при лечении СПИДа, поскольку в состав генома вируса COVID-19 входит часть генома вируса иммунодефицита человека.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.