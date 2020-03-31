В Тернопольской области инфицированный коронавирусом 1,5-летний ребенок находится в реанимации

На данный момент на лечении в Тернопольской городской детской больницы находится 7 пациентов с подтвержденным COVID-19.

В реанимационном отделении Тернопольской городской детской больницы находится полуторагодовалый ребенок, у которого подтвердили COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил Тернопольский штаб борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 31 марта на лечении в указанном медучреждении находятся 7 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Читайте такжеКличко назвал количество больных коронавирусом в Киеве (карта)

«В инфекционном отделении — одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастыриского района. Еще двое детей 13 и 14 лет и их мама, больных COVID-19 из Монастыриского района. Также в реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенка, которому 1,5 года, из Кременецкого района, и его мама. У них подтвердили COVID-19», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.