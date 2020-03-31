В Киеве обустроили две базы для обсервации прибывших из-за границы – Кличко

Мэр уверяет, что там есть все необходимое для временного проживания.

Столичная власть обустроила две базы для пребывания на обсервации киевлян, которые возвращаются из-за границы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Почти все страны мира, что возвращают своих граждан, ввели такую практику. И Киев, от начала ограничительных мер, настаивал на необходимости такого шага. Столичная власть обустроила две базы для пребывания киевлян на обсервации. Там есть все необходимое для временного проживания. Жители города за это не будут платить. Одна из баз на 200 коек - в Чернобыльской больнице на Лесном массиве», - отметил мэр Киева.

Он обратил внимание, что вопросом обсервации людей, прибывающих авиарейсами вчера и позавчера, занималась не столица и к власти Киева по поводу их размещения не обращались.

«Но город подготовлен и мы можем размещать киевлян, которым надо будет пройти обсервацию», - подчеркнул Кличко.

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