В Украине подготовили 61 заведение для обсервации прибывших из-за границы украинцев - ОП

Зеленский отмечает, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными.

В Украине подготовлено 61 заведение для обсервации украинцев, которые прибывают из-за границы.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных учреждений, привлеченным к предотвращению распространению коронавирусной болезни COVID-19.

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Зеленский обратил внимание на то, что условия на объектах для обсервации должны быть комфортными.

«Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно – для комфортного проживания», – подчеркнул он.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко заявил, что в эти объекты – гостиницы и санатории – уже направлены очки, костюмы и маски, которые защитят гостей.

Кроме того, на совещании была обсуждена процедура ротации людей, которые прибывают на обсервацию. Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При условии отрицательного результата, то есть отсутствия инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров вечером 29 марта принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

В Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.

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