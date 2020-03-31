Массовое тестирование: во Львове обнаружили коронавирус еще у двух водителей (видео)

Жителей города проверяют на COVID-19 экспресс-тестами.

Во Львове сегодня в ходе экспресс-тестирования выявили коронавирус еще у двух водителей общественного транспорта, их изолировали, а материалы направили для проведения ПЦР-теста.

Об этом заявил городской голова Андрей Садовый, передает пресс-служба мэрии.

Он напомнил, что со вчерашнего дня в городе массово тестируют водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, работников соцслужб - всех, кто контактирует с людьми.

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"Вчера мы получили через экспресс-тестирование положительный результат у нашей водителя трамвая. Сегодня по состоянию на 12 часов мы получили положительный экспресс-тест у наших двух водителей АТП-1. Мы дальше проводим тестирование", - отметил Садовый.

По его словам, вчера в 5-й больнице женщина, которая имела воспаление легких, также получила положительный результат.

"Мы их всех отправляем на ПЦР-тестирование, потому что тогда уже будет 100-процентный результат. Люди полностью изолированы, транспорт идет на повторную дезинфекцию. Мы дальше будем проводить экспресс-тестирование, потому что нам важно отсечь тех людей, которые могут заразить других. Двое парней из АТП-1 состояние здоровья имели нормальное, волнения не было", - сообщил мэр.

Как уточнили в автотранспортном предприятии, мужчины 1990 и 1976 годов рождения. Приняты на работу в марте этого года. По состоянию на 12:00 в АТП-1 экспресс-тестами уже проверили 30 водителей. Тестирование продлится до конца дня.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине впервые зафиксировали факт выздоровления от коронавирусной болезни.

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