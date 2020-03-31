В МВД рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом начальника полиции Киева Крищенко

Крищенко находится в Александровской больнице.

Состояние инфицированного коронавирусом начальника полиции Киева Андрея Крищенко, который находится в Александровской больнице, является стабильным.

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Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил в Facebook.

«Друзья! Только что общались он-лайн с моим близким другом и побратимом, руководителем ГУ НП г. Киева Андреем Крищенко, который сейчас находится в Александровской больнице. Мы постоянно на связи. Состояние у него стабильное, настроение бодрое, а дух несокрушимый. Только так может быть у настоящего патриота Украины и мужественного боевого генерала полиции», - заявил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, 27 марта, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что начальник полиции Киева Крищенко, еще двое полицейских и курсант заразились коронавирусом.