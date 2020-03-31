Кличко назвал количество больных коронавирусом в Киеве (карта)

Среди инфицированных COVID-19 - медработник.

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали еще 5 случаев инфицирования COVID-19. Количество киевлян, у которых подтвержден диагноз "коронавирус", - сегодня уже 107.

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Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет;

1 женщина 55 лет — медицинский работник.

Один из пациентов — в Александровской больнице столицы. Другие – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Как изменилась карта заболевания по Киеву?

По 1 случаю прибавилось в таких районах:

📍 Деснянском

📍 Оболонском

📍 Печерском

📍 Подольском

📍 Шевченковском

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