Кличко назвал количество больных коронавирусом в Киеве (карта)
12:51, 31 марта 2020Страна
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Среди инфицированных COVID-19 - медработник.
Иллюстрация REUTERS
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали еще 5 случаев инфицирования COVID-19. Количество киевлян, у которых подтвержден диагноз "коронавирус", - сегодня уже 107.
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Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет;
- 1 женщина 55 лет — медицинский работник.
Один из пациентов — в Александровской больнице столицы. Другие – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
Как изменилась карта заболевания по Киеву?
По 1 случаю прибавилось в таких районах:
📍 Деснянском
📍 Оболонском
📍 Печерском
📍 Подольском
📍 Шевченковском
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