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Кличко назвал количество больных коронавирусом в Киеве (карта)

12:51, 31 марта 2020
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Иллюстрация REUTERS

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали еще 5 случаев инфицирования COVID-19. Количество киевлян, у которых подтвержден диагноз "коронавирус", - сегодня уже 107.

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Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет;
  • 1 женщина 55 лет — медицинский работник.

Один из пациентов — в Александровской больнице столицы. Другие – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

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Как изменилась карта заболевания по Киеву?

По 1 случаю прибавилось в таких районах:

📍 Деснянском

📍 Оболонском

📍 Печерском

📍 Подольском

📍 Шевченковском

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