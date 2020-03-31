В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на COVID-19 – Кличко

Из 5 заболевших в течение минувших суток четверо - мужчины в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский работник в возрасте 55 лет.

В Киеве всех больных с воспалением легких будут тестировать на коронавирус COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на брифинге.

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"Мы начали тестировать всех пациентов с диагнозом "воспаление легких". Потому что во многих случаях осложнением перенесенного заболевания является именно поражение легких", - сказал мэр Киева.

По его информации, сегодня экспресс-тестами в столице протестировано почти 1 тыс. 900 киевлян. Лабораторно обработано 813 образцов. Еще на исследовании в государственном учреждении «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины» находятся 218 образцов.

"За минувшие сутки в Киеве вирус поразил еще 5 человек. Количество киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирус, сегодня 107", - сказал Кличко.

Он сообщил, что из 5 заболевших в течение минувших суток четверо - мужчины в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина – медицинский работник в возрасте 55 лет. Один из пациентов госпитализирован в Александровскую больницу, четверо лечатся дома.

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