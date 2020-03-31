Журналисты рассказали о побочных эффектах украинской пластической хирургии (видео)

Эксперты говорят, что в Украине пациенты пластических хирургов почти не защищены.

Журналисты раскрыли прейскурант на популярные услуги пластической хирургии в Украине.

Так, по информации программы "Гроші", увеличение груди в нашей стране стоит от 150 тысяч гривень, подтяжка живота – 90 тыс. грн, ринопластика — около 100 тысяч грн.

"Немалые деньги, за которые вас могут сделать не только красавицами, но и почти инвалидами! Журналистка Ксения Костенко нашла женщин, которые отдали бешеные суммы известному хирургу, чтобы изменить жизнь к лучшему, но вместо этого они получили серьезные проблемы со здоровьем", - говорится в сюжете.

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Так, 26-летняя украинка Наталья пережила целых три неудавшиеся операции на груди. По ее словам, ей просто не хотелось жить. У нее развился некроз, понадобилась операция по пересадке кожи. У девушки стремительно развилось ухудшение состояния, у нее обнаружили золотистый стафилококк. Ей счистили и кожу, которую пересаживали, и сосок.

Сейчас девушке нужно удалять импланты и проходить курс терапии, чтобы уничтожить золотистый стафилококк.

Другая украинка -Татьяна — пережила неудачную маммопластику и ринопластику. У нее перебит полностью хрящ на носу. По ее словам, что у нее в левой молочной железе — невыносимая боль. Оказалось, что у нее в каждой груди — импланты разных серий.

Эксперты говорят, что в Украине пациенты пластических хирургов почти не защищены.

Ранее СМИ сообщали, что эстетическая медицина в Украине, перестав быть привилегией звезд и миллионеров, пошла в массы.