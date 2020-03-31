Минздрав: делаем все возможное, чтобы пик заболеваемости COVID-19 пройти с единичными случаями

По словам главного санитарного врача, для этого и были введены карантинные мероприятия, которые позволяют "растягивать" во времени количество случаев коронавирусной болезни.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что делают все возможное, чтобы пик заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 пройти с единичными случаями.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отвечая на вопрос о том, на какой период в Украине ожидается пик заболеваемости, он сказал: “Мы не хотим, чтобы в Украине состоялся пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения”.

По словам Ляшко, для этого на опережение и были введены карантинные мероприятия, которые позволяют растягивать во времени количество случаев коронавирусной болезни.

“Мы имеем определенные прогнозы, когда именно мы можем ожидать пик, но мы делаем все возможное, чтобы этого пика или нагрузки на систему здравоохранения не произошло, и чтобы мы его, по примеру Японии, прошли с единичными случаями, с которыми спокойно будет справляться наша система здравоохранения”, - подчеркнул заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 31 марта в Украине зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 69 новых случаев коронавирусной болезни.

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