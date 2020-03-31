Доктор Комаровский назвал худшие сценарии ситуации с коронавирусом в Украине (видео)

Также один из плохих прогнозов по COVID-19 в Украине, по словам врача, - если эта болезнь будет повторяться.

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Доктор Евгений Комаровский считает, что самый плохой сценарий развития ситуации с коронавирусом в Украине — это пример Испании и Италии.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале. "Самый плохой сценарий вы уже видели, это пример Италии, Испании. Огромное количество пожилых людей погибает, а система здравоохранения не справляется. Худшего сценария я не вижу", - заявил педиатр.

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Также один из плохих прогнозов по COVID-19 в Украине, по словам врача, - если эта болезнь будет повторяться.

"То есть, у нас нет и не будет устойчивого иммунитета, ну, чисто по особенностям этого вируса или вирус будет мутировать, и это будет повторяться... И мы не получим возможность создания вакцины. Вот это самый плохой сценарий", - говорит он.

Также вспомнил доктор и об экономических последствиях коронавируса: пандемия приводит к огромным потерям и безработице.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине было зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего - 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 людей уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

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