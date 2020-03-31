В Украине зафиксировали 549 случаев коронавируса (видео)

За сутки выявлено 69 новых больных.

В Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, за сутки было зафиксировано 69 новых случаев коронавирусной болезни.

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Сейчас коронавирусная болезнь выявлено: в Винницкой области - 36 случаев; Волынской - 3; Днепропетровской - 9; Донецкой - 6; Житомирской - 5; Закарпатской - 1; Запорожской - 13; Ивано-Франковской - 45; Кировоградской - 4; в Киеве - 107; в Киевской области - 52 случая; Львовской - 6; Луганской - 2; Одесской - 11; Полтавской - 1; Ривненской - 13; Сумской - 10; Тернопольской - 78; Харьковской - 1; Херсонской - 1; Хмельницкой - 3; Черновицкой - 90; Черкасской - 50; Черниговской - 2.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Указывается, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 31 марта 2020 года в Центр поступило 378 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2642 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 30 марта в Украине было зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего - 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 8 людей уже поправились - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

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