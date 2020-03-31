В одном из районов Тернопольской области коронавирусом заболели 58 человек, в том числе - 27 медиков

Председатель РГА сообщил о дефиците противовирусных лекарств.

В Монастырском районе Тернопольской области подтверждено коронавирусное заболевание у 58 человек.

Об этом сообщил в Facebook председатель райгосадминистрации Павел Дронь.

По его информации, в районном центре случаев коронавируса зафиксирован 36, остальные - по населенным пунктам района.

"В их числе медперсонала - 27 (7 врачей, 12 медсестер, 8 мл. медсестер), 5 детей, 2 госслужащих, 2 полицейских, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель", - уточнил чиновник.

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Дронь добавил, что уже удалось получить 110 защитных костюмов и 8 кислородных баллонов, а самая острая проблема - дефицит противовирусных лекарств.

"Из-за нехватки пробирок и шпателей для забора образцов не можем протестировать всех контактных. Минздрав не реагирует на запросы потребностей. Задерживается представление информации в связи с тем, что забранные вчера и сегодня в районе пробы на анализы не обрабатывались в обллаборатории в воскресенье", - рассказал председатель РГА.

Как сообщал УНИАН, по последней информации Минздрава, в Украине подтверждено 548 случаев коронавируса, 13 человек скончались и 8 - выздоровели.

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