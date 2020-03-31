Украина ежедневно производит более полумиллиона медицинских масок - премьер

Глава правительства также заверил, что украинское производство медицинских масок продолжает наращиваться.

Каждый день украинские производители изготавливают более полумиллиона медицинских масок.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Украинская правда.

"Если говорить, что маска используется 3 часа, если умножить на все население, то нужно несколько миллионов масок в день иметь в государстве. Две недели назад я лично встретился с ассоциациями производителей масок, мы договорились, и если мы начинали с 460 тысяч масок в день, то сегодня цифра уже достигает около 800 тысяч, я могу ошибаться. Но точно более полумиллиона масок ежедневно производят наши производители ежедневно", - сказал глава правительства.

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Шмыгаль утверждает, что ни украинский, ни мировой рынок не были готовы к такому массовому использованию масок.

Премьер также заверил, что украинское производство масок продолжает наращиваться, поскольку производители имеют заказ. Однако изготовленных в Украине масок все равно не хватает, поэтому украинцам привозят маски из-за границы, в частности из Китая.

Как сообщал УНИАН, 29 марта из Китая в Киев прибыл самолет с очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств.

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