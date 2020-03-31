Больной коронавирусом нардеп Шахов сообщил, что его выписали из больницы
Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов, которого госпитализировали с пневмонией, сообщил, что его выписали из больницы.
Об этом сообщается в его Telegram-канале.
"Несмотря на то, что сегодня в Раде под прикрытием пандемии уничтожают государство, есть и хорошие новости - меня сегодня выписали. Хотя теста еще нет, но рентген показал чистые легкие, поэтому я попросился домой, чтобы освободить палату для тяжелых больных, поступающих в больницу", - говорится в заметке.
Шахов отмечает, что в течение некоторого времени будет находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей.
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Депутат пообещал в дальнейшем сообщить о результатах теста.
Как сообщал УНИАН, у Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус.
19 марта Шахов заявил, что его родственники, узнав о его диагнозе, сделали тесты, и у его жены подтверждено заболевание. Она, по словам Шахова, чувствует себя нормально и находится в изоляции.
20 марта он сообщил, что тест на коронавирус его сестры отрицательный, а результатов теста детей еще нет.
21 марта Шахов рассказал, что находится в инфекционном отделении Александровской больницы, ему сделали рентген, который показал незначительную пневмонию.
По состоянию на 22:00 30 марта в Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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