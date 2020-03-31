Туриста из обсервации в киевском отеле госпитализировали с повышенной температурой

Мужчине сделали тест для определения заболевания на коронавирус.

У мужчины, которого поместили на обсервацию в отель "Казацкий" вместе с другими пассажирами авиарейса из Дохи, повысилась температура, поэтому его пришлось госпитализировать.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В отель вызвали врачей, которые решили госпитализировать пассажира. Сопровождение до медицинского учреждения обеспечили полицейские.

Сейчас мужчина 1990 года рождения, житель Киевской области, находится в больнице. Ему сделали тест для определения заболевания на коронавирус. В случае положительного результата будет приниматься решение относительно обследования всех лиц, с которыми контактировал пациент.

Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 548 лабораторно подтвержденных случаев коронавірусної болезни COVID-19.

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