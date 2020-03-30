Действия Минздрава в борьбе с коронавирусом будут быстрыми и системными - Степанов

По его словам, медики "должны быть экипированы, защищены, организованные» и «с оружием - всем необходимым оборудованием и медикаментами".

Максим Степанов, которого сегодня парламент назначил министром здравоохранения, заявляет, что действия Минздрава в борьбе с коронавирусом будут быстрыми и системными.

Об этом говорится в его обращении, обнародованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

"Этот день закончился, но на самом деле все только начинается. Спасибо за поддержку каждому, кто понимает, перед каким вызовом стоит Украины. Скажем прямо: в стране - война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий - враг уже у дверей. Буквально", - отметил Степанов.

Он призвал посмотреть на мировую статистику о распространении коронавируса. "С момента появления первых больных коронавирусом и до отметки в 100 тысяч прошло два месяца. А от 300 до 400 тысяч - всего лишь три дня. Еще раз - три дня. И плюс 100 тысяч больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 тысячах инфицированных", - говорится в обращении.

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Поэтому, отметил Степанов, сегодня политика отошла на второй план, на первом - жизнь и здоровье миллионов людей. "Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях. Потому что коронавирусу безразлично, кто его жертва - учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы уравнивает всех", - добавил он.

По его словам, необходимо рассчитывать только на собственные силы и свою армию - армию медиков, которые "должны быть экипированы, защищены, организованные" и "с оружием - всем необходимым оборудованием и медикаментами".

"Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное - я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии. Потому что коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы", - заявил Степанов.

Он добавил, что в режиме онлайн будет информировать о реальном положении вещей.

"Держимся, самоизолируемся и сохраняем здравый смысл", - призвал глава Минздрава.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада назначила Максима Степанова на должность министра здравоохранения.

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