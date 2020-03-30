В Одессе двое новых зараженных COVID-19 не были за рубежом и не контактировали с больными
В Одессе выявлены два инфицированных коронавирусом, которые не были за рубежом и не контактировали с другими больными.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
По его словам, лабораторный центр Минздрава в Одессе в понедельник вечером получил еще два положительных результата исследования на COVID-19.
Диагноз подтвержден у мужчины, 1960 г. р. из села Нерубайское Беляевского района Одесской области и у одесситки, 1947 г. р.
Глава ОГА отмечает, что оба больных за границу не выезжали и, по их словам, с больными COVID-19 не контактировали.
«До госпитализации женщина пользовалась общественным транспортом и ходила на городские рынки. Больные находятся в Одесской городской инфекционной больнице.
На данный момент в Одесской области лабораторно подтверждено 11 случаев заболевания», - сообщил Куцый.
Как сообщал УНИАН, 30 марта в городе Южный Одесской области выявлен инфицированный коронавирусом, у которого был контакт почти 40 людьми.
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