В Одесской области больной коронавирусом мужчина контактировал почти с 40 людьми

По некоторым данным, упомянутый заболевший – депутат Южненского городского совета.

В городе Южный Одесской области выявлен инфицированный коронавирусом, у которого было почти 40 контактных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

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По его словам, лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще один положительный результат исследования на COVID-19.

«Диагноз подтвержден у жителя города Южный. Мужчина, 1974 г. р., вернулся из зарубежного путешествия и почувствовал себя плохо. Дистанционно обратился к семейному врачу, а позже был госпитализирован. Круг контактных лиц установлен и составляет 37 человек. Все они изолируются», - сообщил Куцый.

Мэр Южного Владимир Новацкий сообщил, что больной находится в Одесской городской инфекционной больнице. Мэр обратился к горожанам с просьбой соблюдать карантин.

По некоторым данным, упомянутый заболевший – депутат Южненского городского совета. Будучи больным, он якобы принял участие в сессии горсовета.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника в Одессе COVID-19 был подтвержден лабораторно у 8 человек.

Справка УНИАН. Южное — город областного значения, в нем проживают более 32,6 тыс. человек. Расположен в 35 км от Одессы.

В Южном находятся два крупных градообразующих предприятия – Одесский припортовый завод и крупнейший в Украине по грузоперевалке морской торговый порт «Южный».

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