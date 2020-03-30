В Одесской области больной коронавирусом мужчина контактировал почти с 40 людьми
В городе Южный Одесской области выявлен инфицированный коронавирусом, у которого было почти 40 контактных лиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
Читайте такжеВ Одесской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – глава ОГА
По его словам, лабораторный центр Минздрава в Одессе получил еще один положительный результат исследования на COVID-19.
«Диагноз подтвержден у жителя города Южный. Мужчина, 1974 г. р., вернулся из зарубежного путешествия и почувствовал себя плохо. Дистанционно обратился к семейному врачу, а позже был госпитализирован. Круг контактных лиц установлен и составляет 37 человек. Все они изолируются», - сообщил Куцый.
Мэр Южного Владимир Новацкий сообщил, что больной находится в Одесской городской инфекционной больнице. Мэр обратился к горожанам с просьбой соблюдать карантин.
По некоторым данным, упомянутый заболевший – депутат Южненского городского совета. Будучи больным, он якобы принял участие в сессии горсовета.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника в Одессе COVID-19 был подтвержден лабораторно у 8 человек.
Справка УНИАН. Южное — город областного значения, в нем проживают более 32,6 тыс. человек. Расположен в 35 км от Одессы.
В Южном находятся два крупных градообразующих предприятия – Одесский припортовый завод и крупнейший в Украине по грузоперевалке морской торговый порт «Южный».
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн