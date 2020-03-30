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В Броварах выздоровела болевшая COVID-19 девушка

19:20, 30 марта 2020
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На Киевщине выздоровела больная с коронавирусом / Иллюстрация - loda.gov.ua

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Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

«Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательным. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!», - написал он.

Таким образом, в Броварах сейчас остался один больной на коронавирус. По словам Сапожко, мужчина, который вернулся из отпуска в Египте, идет на поправку.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Киевской области зафиксировано 49 случаев заражения. Всего в Украине подтверждено 480 случаев болезни.

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