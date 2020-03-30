Эпидемия в Ивано-Франковске: экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат у 57 человек
18:50, 30 марта 2020Страна
923 0
Сейчас в городе официально подтверждено 16 случаев инфицирования коронавирусом.
В Ивано-Франковске может резко возрасти количество подтвержденных случаев COVID-19 / Иллюстрация REUTERS
В Ивано-Франковске экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат у 57 человек.
Читайте такжеКомаровский сделал заявленіе о карантине в Украине (видео)
Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем ежедневном видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
По его словам, в Ивано-Франковске официально подтверждены 16 случаев инфицирования коронавирусом.
«Проведено 156 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов. Из них 37 - в центральной городской клинической больнице и 20 случаев в городской клинической больнице №1. Из них уже 43 передано на полимеразную-цепную реакцию (ПЦР) в соответствующую лабораторию», - отметил мэр.
Он также рассказал, что сегодня в городских стационарах с пневмонией находится 154 человека.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter