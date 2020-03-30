Эпидемия в Ивано-Франковске: экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат у 57 человек

Сейчас в городе официально подтверждено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

В Ивано-Франковске экспресс-тесты на коронавирус показали положительный результат у 57 человек.

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Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив в своем ежедневном видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, в Ивано-Франковске официально подтверждены 16 случаев инфицирования коронавирусом.

«Проведено 156 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов. Из них 37 - в центральной городской клинической больнице и 20 случаев в городской клинической больнице №1. Из них уже 43 передано на полимеразную-цепную реакцию (ПЦР) в соответствующую лабораторию», - отметил мэр.

Он также рассказал, что сегодня в городских стационарах с пневмонией находится 154 человека.

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