В ОП заявили о планах увеличить число высокоточных тестов на коронавирус до 1 миллиона

Из Китая и Южной Кореи уже привезли 250 тысяч тест-систем.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении украинской власти увеличить количество ПЦР-тестов для выявления коронавируса в Украине до 1 миллиона.

Об этом Ермак сообщил в Facebook.

По его словам, украинская власть продолжает обеспечивать страну всем необходимым для борьбы с коронавирусом.

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Ермак заверил, что за последнюю неделю в Украине существенно увеличилось количество лабораторных ПЦР-тестов для точной диагностики во всех областях Украины.

«Это принципиально важно для выявления коронавируса и предотвращения его распространения. Из Китая и Южной Кореи уже привезли 250 тысяч тест-систем. Начали отечественное производство, и медицинские учреждения уже получили первые партии», - отметил он.

«В целом планируем довести количество ПЦР-тестов до 1 миллиона. Я уже не говорю про экспресс-тесты и разнообразное медицинского оборудования. На этой неделе привлечем дополнительные самолеты, поэтому объемы поставок из-за рубежа существенно увеличатся», - добавил руководитель Офиса президента.

Он напомнил, что сегодня конкуренция за эти товары в мире сумасшедшая.

«Поэтому я очень благодарен всем сотрудникам Офиса президента, правительственным чиновникам, дипломатам, местным чиновникам, главам городов и бизнесменам, которые каждый день тяжело работают, чтобы приобрести для нашей страны все необходимое», - сказал Ермак.

Он подчеркнул важность обеспечить врачей и работников других ключевых отраслей всем необходимым, поскольку от них зависит защита жизни и здоровья украинцев. Поэтому, по его словам, в течение недели из-за границы доставлено 380 тысяч респираторов, 45 тысяч защитных костюмов и других защитных средств.

«Недавно медицинские маски были доставлены в военные госпитали Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова. А за неделю миллионы дополнительных медицинских масок будут направлены не только в больницы и военные части, а и в аптеки страны. К тому же украинские компании начинают или увеличивают производство различных средств защиты», - добавил руководитель Офиса президента.

Он также сообщил, что кроме централизованных поставок, над обеспечением потребностей своих городов и поселков работает местная власть.

«Мы постоянно отслеживаем ситуацию во всех регионах и помогаем им решать проблемы. Например, продолжается работа по недопущению значительного роста цен на продукты первой необходимости», - добавил Ермак.

Как сообщал УНИАН, в Украине сегодня, 30 марта, завезли еще 100 тысяч тестов для ПЦР-диагностики на коронавирус.

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них – 11 летальные.

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