В Черновцах скончался еще один больной коронавирусом - ОГА

Мужчина попал в больницу 25 марта.

В Черновцах скончался еще один больной COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

"В Черновицкой городской больницы №1 умер пациент, инфицированный коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 84-летний житель Черновцов с подозрением на COVID-19 попал в медицинское учреждение вечером 25 апреля в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких.

"27 марта у больного подтвердили коронавирус. Помощь ему оказывали в соответствии с действующими требованиями и протоколами. К сожалению, 30 марта больной умер", - отметили в ОГА.

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