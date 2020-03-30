В Украину завезли 100 тысяч высокоточных ПЦР-тестов на коронавирус

Таможенное оформление тестов провели с освобождением от уплаты ввозной пошлины и обложения НДС.

В Украину завезли 100 тысяч тестов для ПЦР-диагностики на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы в Facebook.

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"Киевская таможня Гостаможслужбы оформила 100 тысяч высокоточных лабораторных тест-систем DiaPlexQTM NovelCoronavirus (2019-nCoV) DetectionKit для диагностирования COVID-19, которые поступили в Украину из Кореи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление тестов проведено с освобождением от уплаты ввозной пошлины и обложения НДС как таких, что предназначены для учреждений здравоохранения для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них – 11 летальные.