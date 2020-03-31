Профессор-инфекционист Александр Дуда: Есть информация, что у коронавируса две волны. После облегчения болезнь может вернуться

Вы видели новости о том, что появились новые симптомы коронавируса? Пишут, что к врачу надо обращаться в случае, если пропало обоняние и вкус. Так ли это?

Это второстепенные признаки. На первом месте то, что относится к респираторным инфекциям. Но проблема в том, что при легкой форме может не быть никаких клинических проявлений. Человек может не обращать внимания на температуру 37 градусов, слабость. Он продолжает контактировать с другими и распространять вирус.

Есть очень интересные записи британца, который одним из первых заразился в Ухане. Он говорил о двух волнах. Сначала у него были: насморк, слабость, конъюнктивит. Потом наступило улучшение. Но затем нарастают кашель, боль в груди, стало трудно дышать...

Поэтому при первых симптомах необходимо обращаться к семейному врачу. Тот должен установить: требует ли пациент только наблюдения или госпитализации. В случае температуры 38,5 и выше, при болях в груди – вызывать скорую. Но диагноз установят уже в клинике. Как «скорая помощь» может делать экспресс-тесты на дому? Это уже поликлиника на колесах получается.

Мы настаиваем: нет необходимости больным с легкой формой находиться в стационаре. Они должны наблюдаться дома. Если появятся осложнения, состояние начнет ухудшаться, больного госпитализируют.

Насколько сложно лечение коронавируса?

Меня поразило интервью итальянского врача, который работает в одном из известных инфекционных центров Европы. Он говорит о том, что сделать окончательные выводы можно будет только тогда, когда мы проанализируем всю эпидемию во всех странах.

Сейчас врачами применяются некоторые препараты, которые используются при лечении ВИЧ-инфекции, малярии и ревматоидного артрита. Это очень дорогие медпрепараты.

Угроза жизни возникает из-за того, что имеет место пневмония, и это приводит к недостатку кислорода в организме. Нужно использовать искусственную вентиляция легких для того, чтобы больной оставался живым.

Что ухудшает состояние больного и приводит к летальным исходам? Во-первых, острый респираторный дистресс-синдром. Это так называемый некардиогенный отек легких (кровь просачивается, в том числе, в легкие). Во-вторых, на фоне сниженного иммунитета к вирусу присоединяются бактерии. Тогда могут возникнуть септические состояния. А при сепсисе формируется несколько воспалительных очагов. Они могут быть в почках, головном мозге, сердце и т.д. Часто причиной смерти может быть септический шок.

Что происходит в Италии? Почему так много смертей?

Очень много вопросов, на которые нет однозначных ответов. Во-первых, вирус, который пришел из Китая в Италию, изменился за счет мутаций. Во-вторых, каждый третий житель страны –пожилой человек. Но итальянцы говорят о заболевших в возрасте 20-ти, 30-ти, 40-ка лет. Мы читаем, что погибают спортсмены, у которых состояние иммунитета должно быть нормальным.

И появилось очень интересные сообщения. Говорят, что коронавирус (речь идет не о COVID-19, а других видах, – УНИАН), которым болели люди в межэпидемиологический период и который диагностировали как ОРЗ, остается в организме пожизненно, как герпес. Этот вирус используется как дополнительный генетический материал для репликаций нового китайского коронавируса. Последний размножается, используя генетический аппарат «межэпидимического» вируса.

Коронавирус постоянно меняется. Есть вопросы без ответа. Мы говорим, что солнечные лучи действуют на вирус плохо, но в Египте - 200-300 заболевших, заболевание распространяется. Как? У нас нет однозначного ответа.

Но, при этом, чем больше времени проходит в одной стране от начала вспышки, тем ниже патогенные свойства вируса.

Что происходит в Украине?

Я считаю, что у нас введены абсолютно верные мероприятия, которые препятствуют распространению вируса. Сегодня болезнь делает только первые шаги в Украине. Раньше мы видели ее в Китае, имели информацию из Италии, Испании, США. И уже первые пациенты в наших больницах.

У нас были пациентки, которые вернулись из Испании, Швеции. У первой не подтвердился коронавирус, у второй подтвердили, но заболевание проходит в легкой форме.

У нас в отделении реанимации был 30-летний больной, который отдыхал в Таиланде. Не подтвержден коронавирус, но у него крайне тяжелая пневмония. Может, начиналось с вируса, а потом присоединились и бактерии.

Вы защищены? Медики боятся заразиться?

Как не бояться?.. Это пугает нас, как любого человека. Мы используем средства индивидуальной защиты, но в таком количестве и качестве как, скажем, в Италии, их нет. У нас нет острого дефицита, но желательно бы иметь другие средства, с более высокой степенью защиты.

Как защититься, когда в продаже нет масок и антисептика? Можно ли дома изготовить качественный спиртовой раствор и марлевую маску?

Если изготавливаете антисептик дома, то содержание спирта в нем должно быть не меньше 60%. Не надо протирать руки водкой и думать, что все хорошо.

В ношении масок теми, кто не болеет, нет смысла. Если вы заболели и использует самодельную маску – хуже не будет. Да, можно сделать ее в домашних условиях, использовать не менее девяти слоев. Но вы понимаете сами коэффициент ее эффективности.

И надо не забывать о проветривании: не менее 15 минут и, как минимум, 3-4 раза в день. Также необходима влажная уборка 2-3 раза в день.

Справится ли Украина с эпидемией?

Если будут одиночные случаи заболеваний, справимся. Если количество вырастет до масштабов Испании или Италии, у нас будут очень большие проблемы. Мы не готовы к больным коронавирусом в таком количестве. Я не говорю про инструментальные средства. У нас люди не железные, не смогут сутками работать.

И посмотрите на количество коек в реанимации. Их, в среднем, 6-12. Когда мы говорим про итальянский город Бергамо, то там на 200 тысяч населения в реанимации находилось до 80 больных. Это крайне перегруженное отделение. Врачи стоят перед выбором, кому в первую очередь помогать: молодому или пожилому? Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

Задача номер один - затормозить рост количества больных. Для этого и нужен карантин. Благодаря этому, мы можем пройти эпидемию с меньшими потерями населения.

Влад Абрамов