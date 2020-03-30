В Одессе для ПЦР-исследований на коронавирус задействуют противочумный институт

В противочумном институте имеется ПЦР-лаборатория, а также специалисты соответствующего уровня.

В Одессе для проведения ПЦР-исследований на коронавирус задействуют Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. Мечникова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании оперативного штаба сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, в эти выходные в Одессу приезжали специалисты из Минздрава, с которыми обсуждалось привлечение этого НИИ при необходимости проведения большого количества исследований.

«Получено предварительное согласие от замминистра (Министерства здравоохранения – УНИАН)», - сказал Гончаров.

Он подчеркнул, что в противочумном институте имеется ПЦР-лаборатория, а также специалисты соответствующего уровня.

По словам директора департамента здравоохранения Одесского горсовета Елены Якименко, также идут подготовительные работы по открытию ПЦР-лаборатории в Одесской городской инфекционной больнице. Расходные материалы и пр. для этой лаборатории закупят за средства меценатов.

Как пояснила чиновница, решение об организации в больнице таких исследований принято в связи с тем, что на получение ответа из Киева, куда раньше отправлялись все анализы, уходило 5-6 суток.

Она добавила, что утвержден план перепрофилирования лечебно-профилактических учреждений региона для оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

Госпитальной базой на первом этапе определена вышеназванная инфекционная больница, в которой развернут 360 коек и общежитие для персонала на 45 коек.

Кроме того, на первом этапе развернут госпитальную базу в Одесском областном клиническом медицинском центре (бывшая больница водников).

В случае роста заболеваемости COVID-19, на втором этапе, задействуют ГКБ №1 — 30 коек + 10 реанимационных; в ГКБ №5 – 180 коек + 24 реанимационных, роддом №2 — 50 коек для беременных и рожениц, детскую больницу №3 – 75 коек.

Всего на этом этапе перепрофилируют 695 коек городских стационаров, реанимационных — 90 коек.

Также развернут койки в Одесской областной детской клинической больнице и областном онкодиспансере. По предварительным данным, в каждом из этих двух медучреждений – по 180 коек.

Онкобольных (за исключением принимающих химиотерапию) переведут в Одесскую областную клиническую больницу, которую под прием коронавирусных больных задействуют только на третьем этапе эпидемии. Кроме того, больных вирусным гепатитом из городской инфекционной больницы переведут в ГКБ №10, а с острыми кишечными болезнями и менингитами - в больницу №5.

«Со вчерашнего дня согласовываются переводы больных», - сказала Якименко.

Также на 3-м этапе привлекут областные учреждения - центр психического здоровья, госпиталь ветеранов и инвалидов войны, центр социально значимых болезней.

Кроме того, с предварительным предупреждением – Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы, клиники Одесского медуниверситета и пр.

В качестве резерва определены: ГКБ №8, 11, областной глазной госпиталь, Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Академика Филатова АМН Украины, Институт стоматологии АМН Украины, а также лечебно-профилактические учреждения санаторного типа, расположенные на территории Одесской области.