В Киеве резко снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Среди школьников заболеваемость снизилась на 46,3%.

В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 30,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

За прошедшую неделю (13-я неделя 2020 года), в Киеве зарегистрировано 10 тыс. 374 больных гриппом и ОРВИ (по 12-ю неделю 2020 года - 14 тыс. 893 больных).

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ произошло за счет взрослого и детского населения.

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Так, детей заболело на прошлой неделе - 4 тыс. 310 (снижение на 43,3%), взрослых - 6 тыс. 64 (снижение на 16,9%). В структуре заболеваемости дети составляют 41,5%, а на предыдущей неделе - 51%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 46,3% - зарегистрировано 1 тыс. 906 случаев. В медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 96 человек, из них 61 - дети.

«В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 54,2%», - отметили в КГГА.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено почти 51 тыс. 600 человек.