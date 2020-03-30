Председатель Запорожского облсовета заболел COVID-19
У председателя Запорожского областного совета Григория Самардака диагностировали коронавирусную болезнь.
Об этом сообщила пресс-служба облсовета.
«Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19. Сейчас председатель областного совета дома под наблюдением семейного врача. Его семья в самоизоляции», — говорится в сообщении.
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Самардак обратился ко всем жителям области с просьбой ответственно отнестись к принятым в стране и в области карантинных мероприятий.
По данным Запорожского областного лабораторного центра, по состоянию на 11:00 30 марта в области зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19: 9 инфицированных в Запорожье, 1 в Бердянске, 2 в Мелитополе и 1 в Мелитопольском районе.
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