В Минздраве объяснили, почему "нет смысла" проводить ПЦР-тесты на коронавирус сразу после прибытия в Украину

ПЦР-тестирование сразу после прибытия из-за границы не будет экономически и эпидемически обоснованным, отмечают в ведомстве.

Украинцы, которые были возвращены домой из других государств, не должны проходить ПЦР-тестирование.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на слова главного санврача Виктора Ляшко в своем Telegram-канале «Коронавірус_Інфо».

“ПЦР-тестирование всем пассажирам не производится потому, что в нем нет смысла. Есть вопросы инкубационного периода, и ПЦР-тестирование не будет экономически и эпидемически обоснованным. Поэтому сейчас единственное правильное решение – это уменьшение пассажиропотока и отправка всех на обсервацию (или самоизоляцию, но с жестким контролем ее соблюдения). При имеющихся респираторных симптомах образцы больного забирать на исследования, и уже после этого принимать клинические решения”, – отметил во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.