Комаровский сделал заявление о карантине в Украине (видео)

По словам Комаровского, медицинская наука говорит о том, что карантин можно спокойно отменять тогда, когда в течение 28 дней нет новых случаев заболевания.

Видео смотрите с 13:55

Карантин в Украине могут отменить после 28 дней без новых случаев заболевания, однако огромную роль сыграет то, как поступят европейские страны.

Такое заявление сделал известный врач Евгений Комаровский в интервью Алле Клименко.

Читайте такжеВ Украине чаще COVID-19 болеют женщины — Минздрав

"Наша страна – она очень зависимая, к сожалению, наши политики постоянно оглядываются на европейцев. Когда они снимут, тогда наши скажут: "Мы тоже не хуже, давайте отменим"...", – считает он.

По словам Комаровского, медицинская наука говорит о том, что карантин можно спокойно отменять тогда, когда в течение 28 дней нет новых случаев заболевания.

"Смысл карантина в чем? Мы же уже понимаем все или нет? Условно, ворвалась на территорию страны новая болезнь. Ею потенциально можно заболеть. И, скорее всего, каждый житель страны с этим вирусом встретится... Все встретятся. 95%, а может, и больше процентов, даже не заметят этой встречи, но 5% – заболеют. Если карантина не будет, то эти 5% заболеют одновременно в течение двух недель, и это будут сотни тысяч человек. Если будет карантин – эти 100 тысяч будут болеть постепенно, по 2-3 тысячи в день. И тогда у системы здравоохранения будет возможность им помочь", – резюмировал он, подчеркнув, что в этом — задача карантина.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировали 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За прошедшие сутки зафиксировали 62 новых случая заражения. Всего 11 летальных случаев, а 6 пациентов уже полностью выздоровели.

Читайте также: