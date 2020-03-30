"Подумайте головой!": Кличко раскритиковал киевлян за пикники, прогулки по городу и отказ от обсервации

Мэр города отметил, что если продолжатся шатания, тусовки и поездки толпами «на природу» - жителей столицы ждет большая катастрофа.

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал жителей столицы понять реалии угрозы распространения коронавируса и соблюдать ограничительные меры, введенные городом и правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил во время ежедневного пресс-брифинга.

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«Есть сознательные киевляне, а есть немало тех, до кого не дошло. Я не прошу и не рекомендую. Подумайте, наконец, головой! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники; вы устраиваете аншлаги на детских площадках; вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то думаете, что пронесет», - подчеркнул он.

Мэр отметил, что в случае масштабного распространения коронавируса ни одна система здравоохранения не справится с тысячами больных в больницах, и не только в Украине.

«Посмотрите на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого нет... Посмотрите и на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами «на природу» - нас ждет большая катастрофа. По вине легкомысленных людей, которые не придерживаются ограничений, которые пренебрегают своей безопасностью и безопасностью людей, которые рядом», - сказал Кличко.

Он также подчеркнул, что вирус поражает не только пожилых людей. По его словам, в Киеве уже два случая заболевания детей, также среди заболевших немало молодых людей, а некоторые пациенты - несколько старше 30 лет - находятся в тяжелом состоянии.

«Я призываю всех! Прекратите находиться в иллюзиях и наследуйте реалии! Уберечь себя - это уберечь своих близких, круг своего общения, многих других людей», - обратился Кличко к киевлянам.

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Он сообщил, что только за последние сутки в городе подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице уже 102 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.

Среди заболевших за последние сутки 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин - от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в клиническую больницу № 4, трое - в городскую больницу № 9. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

«Из 20 новых случаев четыре - так называемые «семейные очаги». Когда заболели несколько членов семьи», - добавил мэр.

Относительно количества тех, кто заболел по районам столицы: Голосеевский район - 14 человек, Дарницкий - 13, Деснянский - 4, Днепровский - 2, Оболонский - 6, Печерский - 27, Подольский - 5, Святошинский - 8, Соломенский - 16, Шевченковский - 7.

По словам Кличко, из всех официально зарегистрированных более сотни случаев заболевания уже вылечились двое киевлян.

Как сообщал ранее УНИАН, внефракционная нардеп Анна Скороход, в которой обнаружили коронавирус, делала тест ПЦР в частной клинике, а перед этим экспресс-тест показал отрицательный результат.

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