Медиков, которые будут лечить больных коронавирусом на Ривненщине, обеспечили костюмами биозащиты лишь на 7% - StateWatch

Учреждения здравоохранения Ривненской области, куда будут госпитализировать пациентов с COVID-19, на время карантина получили лишь 137 костюмов биозащиты при необходимости 1800, то есть 7,61 % от необходимого количества.

Кроме того, в больницах критически мало респираторов, изоляционных халатов, нитриловых перчаток и прочего.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные облгосадминистрации.

Речь идет о Центральной городской больнице г. Ривне и Сарненской районной больнице.

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В первую неделю карантина в этих медицинских учреждениях насчитывалось 350 респираторов при необходимости 2300, то есть 15,22 % от необходимого количества.

В больницах также зафиксирована потребность в следующих средствах индивидуальной защиты:

изоляционные халаты – 225 штук при потребности в 900 штук (25%);

нитриловые перчатки – 350 пар при потребности 1800 пар (19,44%);

бахилы – 220 пар при потребности 1800 (12,22%).

Следует отметить, что в медицинских учреждениях достаточное количество хирургических масок – 5100 штук при потребности 3100 шт (164,52%), и медицинских фартуков – 90 штук при потребности 80 шт (112,5%).

Кроме того, в облгосадминистрации отчитались о достаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких в упомянутых больницах. В наличии - 27 аппаратов искусственной вентиляции легких при потребности в 12 аппаратов.