В Минздраве призвали сообщать об отказах от тестирования на коронавирус

Со специалистами будет рассмотрено каждое такое обращение.

Министерство здравоохранения Украины призывает граждан сообщать на горячую линию, если им отказывают в тестировании на коронавирус COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Мы получаем сообщения от населения о том, что им отказывают в проведении тестирования. Я хочу обратиться ко всем медикам и гражданам, у которых есть основания для проведения тестирования... О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на горячую линию. Мы на национальном и региональном уровне со специалистами будем рассматривать каждое такое обращение, чтобы максимально обеспечить проведение тестирований всем, кто подпадает под алгоритм тестирования", - заявил Ляшко.

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Он также напомнил, что создано 567 медицинских бригад, которые будут выезжать для проведения теста на коронавирус.

"Моим распоряжением как главы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было дано поручение создать мобильные бригады. В каждой области, в каждом районе мобильные бригады созданы для того, чтобы забирать образцы для проведения тестирования в вирусологических лабораториях методом ПЦР. Сейчас таких бригад создано уже 567. Это именно те бригады, которые будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы. А затем логистическими путями передавать их в лаборатории, которые будут проводить исследования. Система организована, алгоритмы работают", - заявил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.