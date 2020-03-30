цей матеріал доступний українською

Минздрав ожидает сегодня еще около 100 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

11:23, 30 марта 2020
Страна
106 0
В ведомстве ожидают дополнительную партию тестов / фото УНИАН

Читайте такжеВрач дал прогноз, когда пандемия коронавируса в Украине достигнет пика

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Сейчас каждая вирусологическая лаборатория может проводить, как минимум, 200 тестов за сутки. В то же время есть лаборатории гораздо мощнее, которые могут до 2 тыс. тестов проводить за сутки. Мы создали экспертную бригаду из ведущих вирусологов Украины, которые сегодня проезжают по всем вирусологическим лабораториям и помогают им настроить алгоритмы тестирования на тех приборах, которые существуют. Тестами мы обеспечены. Было 50 тысяч. Сегодня ожидается поставка еще 100 тыс. тестов для ПЦР диагностики. И в дальнейшем ожидается около 20 тыс. наборов, которые позволят провести 2 млн исследований для ПЦР диагностики", - сказал Ляшко.

Поэтому, по его словам, стратегия тестирования существует, и позволит это сделать всем, кому это нужно.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter