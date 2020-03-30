В Украине чаще COVID-19 болеют женщины - Минздрав
11:09, 30 марта 2020Страна
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Согласно официальной статистике, женщины болеют коронавирусом в 52% случаев.
Украинские женщины чаще подхватывают коронавирус / фото УНИАН
На сегодняшний день в Украине чаще коронавирусной болезнью COVID-19 болеют женщины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
"Больше болеют в Украине сейчас, согласно официальной статистике, женщины - 52%, мужчины - 48%", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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