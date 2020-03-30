В Украине чаще COVID-19 болеют женщины - Минздрав

Согласно официальной статистике, женщины болеют коронавирусом в 52% случаев.

На сегодняшний день в Украине чаще коронавирусной болезнью COVID-19 болеют женщины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

"Больше болеют в Украине сейчас, согласно официальной статистике, женщины - 52%, мужчины - 48%", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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