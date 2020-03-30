Врач дал прогноз, когда пандемия коронавируса в Украине достигнет пика

Если учесть, что в Украину инфекцию ввезли в начале марта, пик можем ожидать где-то в 20-х числа апреля, говорит врач.

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине придется на 20-е числа апреля.

Об этом заявил врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита, передает "Обозреватель".

Читайте такжеКабмин усиливает карантинные меры из-за коронавируса

По его словам, такие выводы можно сделать на основе данных по динамике распространения вируса в Италии, Китае и Испании.

"Если в Китае первые случаи заболевания появились в начале декабря, а официально о них заявили в конце декабря, то пик заболевания у них пришелся на 8 февраля. То есть через два месяца. Примерно так же было в Италии и Испании. Если учесть, что в Украину инфекцию ввезли в начале марта, пик можем ожидать где-то в 20-х числа апреля. После этого он пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая. Этому будет способствовать хорошая погода, огороды и меньше общения между людьми", – заверил он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировали 480 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За прошедшие сутки зафиксировали 62 новых случая заражения. Всего 11 летальных случаев, а 6 пациентов уже полностью выздоровели.