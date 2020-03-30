Коронавирус на Харьковщине: стали известны больницы, которые будут принимать больных COVID-19 (список)
09:54, 30 марта 2020Страна
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В перечень вошли 17 лечебных учреждений, в которых выделено 180 мест для изоляции больных на коронавирус.
На Харьковщине определили больницы, которые будут принимать больных коронавирусом / фото УНИАН
В Харьковской области определили больницы для госпитализации пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
По данным НСЗУ, в перечень вошли 17 лечебных учреждений, в которых выделено 180 мест для изоляции больных на коронавирус. Общее количество койко-мест – 4 155, из них инфекционных – 805.
В указанных больницах имеются 128 аппаратов искусственной вентиляции легких, помощь в указанных учреждениях могут предоставили 276 врачей (инфекционистов, терапевтов, педиатров).
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К госпитализации пациентов с COVID-19 подготовлены:
- Балаклейская центральная районная больница;
- Богодуховская центральная районная больница;
- Валковская центральная районная больница;
- Волчанская центральная районная больница;
- Змиевская центральная районная больница;
- Красноградская центральная районная больница;
- Купянское территориальное медицинское объединение;
- Лозовское территориальное медицинское объединение;
- Первомайская центральная районная больница;
- Чугуевская центральная районная больница им. Кононенко;
- Харьковский городской клинический родильный дом №2;
- Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №17;
- Харьковская областная детская инфекционная клиническая больница;
- Харьковский областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения;
- Харьковская областная детская клиническая больница;
- Харьковская областная клиническая инфекционная больница;
- Харьковская городская клиническая больница №13.
Как сообщал УНИАН, 28 марта стало известно, что в Харьковской области зафиксировали первый случай коронавируса.
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