цей матеріал доступний українською

Коронавирус на Харьковщине: стали известны больницы, которые будут принимать больных COVID-19 (список)

09:54, 30 марта 2020
Страна
486 0
На Харьковщине определили больницы, которые будут принимать больных коронавирусом / фото УНИАН

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

По данным НСЗУ, в перечень вошли 17 лечебных учреждений, в которых выделено 180 мест для изоляции больных на коронавирус. Общее количество койко-мест – 4 155, из них инфекционных – 805.

В указанных больницах имеются 128 аппаратов искусственной вентиляции легких, помощь в указанных учреждениях могут предоставили 276 врачей (инфекционистов, терапевтов, педиатров).

Читайте такжеКабмин усиливает карантинные меры из-за коронавируса

К госпитализации пациентов с COVID-19 подготовлены:

  • Балаклейская центральная районная больница;
  • Богодуховская центральная районная больница;
  • Валковская центральная районная больница;
  • Волчанская центральная районная больница;
  • Змиевская центральная районная больница;
  • Красноградская центральная районная больница;
  • Купянское территориальное медицинское объединение;
  • Лозовское территориальное медицинское объединение;
  • Первомайская центральная районная больница;
  • Чугуевская центральная районная больница им. Кононенко;
  • Харьковский городской клинический родильный дом №2;
  • Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №17;
  • Харьковская областная детская инфекционная клиническая больница;
  • Харьковский областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения;
  • Харьковская областная детская клиническая больница;
  • Харьковская областная клиническая инфекционная больница;
  • Харьковская городская клиническая больница №13.

Как сообщал УНИАН, 28 марта стало известно, что в Харьковской области зафиксировали первый случай коронавируса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter