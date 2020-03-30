Коронавирус на Харьковщине: стали известны больницы, которые будут принимать больных COVID-19 (список)

В перечень вошли 17 лечебных учреждений, в которых выделено 180 мест для изоляции больных на коронавирус.

В Харьковской области определили больницы для госпитализации пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

По данным НСЗУ, в перечень вошли 17 лечебных учреждений, в которых выделено 180 мест для изоляции больных на коронавирус. Общее количество койко-мест – 4 155, из них инфекционных – 805.

В указанных больницах имеются 128 аппаратов искусственной вентиляции легких, помощь в указанных учреждениях могут предоставили 276 врачей (инфекционистов, терапевтов, педиатров).

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К госпитализации пациентов с COVID-19 подготовлены:

Балаклейская центральная районная больница;

Богодуховская центральная районная больница;

Валковская центральная районная больница;

Волчанская центральная районная больница;

Змиевская центральная районная больница;

Красноградская центральная районная больница;

Купянское территориальное медицинское объединение;

Лозовское территориальное медицинское объединение;

Первомайская центральная районная больница;

Чугуевская центральная районная больница им. Кононенко;

Харьковский городской клинический родильный дом №2;

Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №17;

Харьковская областная детская инфекционная клиническая больница;

Харьковский областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения;

Харьковская областная детская клиническая больница;

Харьковская областная клиническая инфекционная больница;

Харьковская городская клиническая больница №13.

Как сообщал УНИАН, 28 марта стало известно, что в Харьковской области зафиксировали первый случай коронавируса.