Кабмин усиливает карантинные меры из-за коронавируса

Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министра здравоохранения Ильи Емца об усилении карантинных мер из-за коронавируса.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 29 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

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Принятое постановление предусматривает, что на имевших контакт с больным коронавирусом (COVID-19) или болеют COVID-19 и не нуждаются в госпитализации, возлагается обязанность соблюдать режим самоизоляции с целью предотвращения распространения болезни в Украине.

Посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса в общине согласно ситуационных отчетов ВОЗ, подлежат обсервации (изоляции) в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

Областные и Киевская городская государственные администрации должны обеспечить обустройство специальных учреждений для организации обсервации, транспортировки к ним людей, которые ей подлежат, а также медицинское наблюдение за ними.

Кроме того, постановление предусматривает, что до 5 апреля 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины должно разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения режима самоизоляции и обсервации.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине было зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего - 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

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