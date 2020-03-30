В Ривненской области зафиксированы новые случаи коронавируса COVID-19

В области два человека умерли от коронавирусной инфекции.

На Ривненщине вечером 29 марта зафиксированы 2 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ривненской ОГА, вирусологическая лаборатория Ривненского областного центра общественного здоровья получила два подтверждения из 7 подозрений на COVID-19. Новые инфицирования зафиксированы в областном центре и селе Белая Криница Ривненского района.

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По информации Ривненского лабораторного центра, речь идет о жителе села Белая Криница и жительнице Ривне. Мужчина длительное время находился в США, женщина за границы Ривне не выезжала.

"Сейчас на Ривненщине проходят лечение от коронавирусной инфекции 9 человек, 2 человека умерли", - отмечается в сообщении пресс-службы Ривненской ОГА.

Как сообщал УНИАН, на Ривненщине обнаружили 9 случаев заражения коронавирусом.